«С чего стейк называют милым?» Сафонов рассказал интересный момент в изучении французского

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился интересным моментом, связанным с изучением французского языка в Париже.

«Для меня французский всегда интересный, но не всегда понятный… Французское mignon [миньо́н] означает «милый», «прелестный». Если к тем жёлтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым — я не понимаю», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин 14 раз попадал в заявку парижан, но ни разу не появлялся на поле в матчах за клуб.

В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.