Появились новые подробности по обвинению в сексуальном насилии Виссама Бен-Йеддера

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который находится под следствием и обвиняется в изнасиловании с лета 2023 года, предстанет перед уголовным судом. Об этом сообщает L'Equipe.

В понедельник следственный судья вынес обвинительное заключение, и Виссам Бен-Йеддер вместе с братом Сабри вскоре появятся перед уголовным судом департамента Приморские Альпы по обвинениям в «изнасиловании», «покушении на изнасилование» и «сексуальном насилии».

Оба мужчины находятся под официальным расследованием с лета 2023 года после жалобы, поданной двумя молодыми женщинами по факту событий, случившихся в съёмной квартире недалеко от Монако. Они остаются под судебным надзором до начала слушания дела.

В момент предполагаемых событий Бен-Йеддер был нападающим и капитаном «Монако», а на сегодняшний день он выступает за турецкий клуб «Сакарьяспор».