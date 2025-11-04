Скидки
«Почему «Спартак» всегда гадает в выборе тренера?» Григорян — о возможном назначении Риеры

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о возможном назначении Альберта Риеры на пост главного тренера «Спартака».

«Очень интересный вариант. Пусть Альберт не обижается — мы с ним знакомы немножко. Он хорошо на русском говорит, жена у него русская. Играл у нас, отличный парень. Но какие есть основания, чтобы считать его успешным тренером для «Спартака»? Красно‑белые могут угадать, но почему они всегда гадают? Когда у тебя такая база болельщиков — разве можно гадать? Риера выиграл чемпионат Словении, но это же не показатель», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что представители «Спартака» планируют посетить матч Лиги конференций между «Целе» и «Легией». Риера известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Испании. Он возглавляет «Целе» с 2024 года.

