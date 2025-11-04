Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет подписать Холанда грядущим летом, включив в сделку игрока своей команды

«Барселона» хочет подписать Холанда грядущим летом, включив в сделку игрока своей команды
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» крайне заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2026 года. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить «Манчестер Сити» в обмен на норвежского форварда атакующего полузащитника каталонцев Даниэля Ольмо, а также денежную компенсацию. Отмечается, что Ольмо давно интересен главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

Ольмо 27 лет. Он является воспитанником «Барселоны», но выступает за первую команду с 2024 года. Всего на его счету 50 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и девятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

Действующее трудовое соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд повторил достижение Суареса и Фаулера в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android