«Барселона» хочет подписать Холанда грядущим летом, включив в сделку игрока своей команды

«Барселона» крайне заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2026 года. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить «Манчестер Сити» в обмен на норвежского форварда атакующего полузащитника каталонцев Даниэля Ольмо, а также денежную компенсацию. Отмечается, что Ольмо давно интересен главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

Ольмо 27 лет. Он является воспитанником «Барселоны», но выступает за первую команду с 2024 года. Всего на его счету 50 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и девятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

Действующее трудовое соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.