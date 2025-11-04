Новичок Ла Лиги установил статистический рекорд в матчах с «Барселоной»
Испанский «Эльче» стал первым новичком Ла Лиги, который владел мячом больше «Барселоны» в очном матче. Напомним, каталонцы на своём поле одолели команду из провинции Валенсия со счётом 3:1.
Испания — Примера . 11-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Ямаль – 9' 2:0 Ф. Торрес – 11' 2:1 Мир – 42' 3:1 Рашфорд – 61'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Эльче» владел мячом 51% времени против 49% у «блауграны». Такого в матчах каталонцев с новичками чемпионата Испании не было никогда в истории Ла Лиги, по крайней мере с сезона-2005/2006, когда начала вестись подобная статистика.
«Барселона» вернулась на второе место в таблице Ла Лиги, доведя число очков до 25 в 11 играх. «Эльче» располагается на девятой строчке в чемпионате Испании с 14 очками.
