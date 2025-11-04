Скидки
Компани поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с французским «Пари Сен-Жермен» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится уже сегодня в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Я сильно впечатлён их командным духом, умением отбирать мяч и высоким уровнем индивидуального мастерства. Говоря о «ПСЖ», важно понимать, что нельзя сосредотачиваться лишь на одном игроке. У них всегда были футболисты мирового уровня. У нас тоже есть эти замечательные качества, поэтому матч обещает быть очень интересным.

Конечно, индивидуальные способности играют важную роль в достижении успеха, и мы не должны их недооценивать. Однако именно командная работа «ПСЖ» делает их такими сильными на каждом этапе игры.

Нам необходимо верить в себя и сыграть максимально успешно. Нас ожидает встреча с победителями Лиги чемпионов и одним из фаворитов турнира», — приводит слова Компани RMC Sport.

