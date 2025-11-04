«В их игре нет закономерности». Григорян — о матче «Спартака» с «Краснодаром»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Краснодара» и «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

«У «Краснодара» ни один игрок не выпадает из игры. Это их отличительная черта. Это возможно только в команде, где есть единение, настрой. У «Спартака» такого фокуса нет. Они только временами и отрезками играют в свою силу. В их игре нет закономерности», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч «Краснодар» проведёт уже завтра в рамках Кубка России с «Оренбургом» в 16:00 по московскому времени. «Спартак» же встретится с «Локомотивом» 6 ноября в 19:30 мск.