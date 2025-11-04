«В их игре нет закономерности». Григорян — о матче «Спартака» с «Краснодаром»
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Краснодара» и «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«У «Краснодара» ни один игрок не выпадает из игры. Это их отличительная черта. Это возможно только в команде, где есть единение, настрой. У «Спартака» такого фокуса нет. Они только временами и отрезками играют в свою силу. В их игре нет закономерности», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Следующий матч «Краснодар» проведёт уже завтра в рамках Кубка России с «Оренбургом» в 16:00 по московскому времени. «Спартак» же встретится с «Локомотивом» 6 ноября в 19:30 мск.
