«С «Зенитом» никто не может сравниться». Григорян — о матче с «Локомотивом»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру санкт-петербургского «Зенита» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Локомотивом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Схема с Луисом Энрике в атаке работает. Но и с Соболевым, Луисано «Зенит» будет доминировать. Команда стала мобильнее, чем она была даже три‑четыре тура. Глушенков и Вендел в порядке. С «Зенитом» никто не может сравниться по уровню исполнительского мастерства», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 14 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» же располагается на пятой строчке.

