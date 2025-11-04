Гравенберх ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх сообщил, что на данный момент не ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

— В последнее время появлялись слухи, что вы можете подписать новое соглашение с клубом — по крайней мере, фанаты активно обсуждают это в сети. Хотели бы вы оформить новый контракт в ближайшие месяцы или годы, чтобы закрепить своё будущее в «Ливерпуле» после отличного прошлого сезона?

— Я доволен всем здесь, так что посмотрим. Пока мы не поднимали этот вопрос, но время покажет, — заявил Гравенберх на пресс-конференции перед матчем с «Реалом».

23-летний нидерландец перешёл в «Ливерпуль» летом 2023 года. Его текущее соглашение с клубом действует до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Гравенберха — 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 10 матчах.

