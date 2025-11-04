Скидки
Стало известно, когда вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия вернётся в строй после травмы

Стало известно, когда вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия вернётся в строй после травмы
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия продолжает восстанавливаться после повреждения колена, сообщает The Touchline.

По сведениям источника, в команде ожидают, что он сможет вернуться к тренировкам и матчам команды сразу после ноябрьской паузы, связанной с играми сборных.

Напомним, в конце сентября у Гарсии выявили разрыв внутреннего мениска левого колена.

Гарсии 24 года, он стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

