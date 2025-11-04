Скидки
Украинский журналист рассказал, уволит ли «Шахтёр» Арду Турана после череды неудач

Журналист и комментатор Игорь Цыганик сообщил, что руководство украинского «Шахтёра» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Арды Турана, несмотря на неудачи в еврокубках и вылет из Кубка Украины после поражения от «Динамо».

«Туран продолжает учиться, набирается опыта в „Шахтёре“. Есть ли у него на это время? По моей информации, у Ахметова к нему сохраняется доверие — никто не собирался увольнять Турана ни после матчей в Европе, ни после поражения от „Динамо“», — отметил Цыганик в своём подкасте на YouTube.

В чемпионате Украины «Шахтёр» обыграл «Динамо» и лидирует в таблице, опережая киевлян на четыре очка.В Лиге конференций команда занимает 17-е место, имея в своём активе три очка после двух игр.

