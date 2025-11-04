Скидки
Хаби Алонсо нашёл для «Реала» «нового Крооса» и настаивает на его трансфере — El Nacional

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, главный тренер испанского клуба Хаби Алонсо считает 21-летнего хавбека «новым Кроосом» и настаивает на его трансфере. «Реал» готов заплатить за игрока около € 60 млн.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

