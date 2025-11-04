Скидки
Олег Корнаухов: у «Спартака» очередные качели, одна игра неплохая — затем провал

Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о выездном поражении московского «Спартака» в матче 14-го тура Мир РПЛ с действующим чемпионом России «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«У «Спартака» очередные качели. Одна игра неплохая — затем провал. «Краснодар» был более солидный. Кордоба полностью переиграл Ву, но затем не сдержал эмоции. Здесь нужно отталкиваться всё же не от «Спартака», а от «Краснодара». Команда вышла очень организованная, заведённая», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения от «Краснодара» «Спартак» с 22 очками в 14 матчах занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, уступая лидирующим «быкам» 10 очков.

