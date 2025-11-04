Скидки
Губернатор Гусев высказался о победе воронежского «Факела» над «Торпедо»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал домашнюю победу «Факела» над московским «Торпедо» (2:0) в матче 17-го тура Pari Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гиоргобиани – 33'     2:0 Магомедов – 89'    
Удаления: нет / Галоян – 52'

«Факел» продолжает переписывать футбольную историю: одержана первая за 40 лет победа над московским «Торпедо».

Особенно приятно, что это произошло при практически полном доминировании на поле. Наша команда много комбинировала и заставляла соперника ошибаться. Неудивительно, что столичный клуб завершал матч в меньшинстве.

Почти 10 тысяч болельщиков на трибунах нашего стадиона не просто заряжали ребят своей энергией: сегодня они поздравили всю страну с наступающим праздником. Во время матча с трибун хорошо слышалось: «Слава России!»

Отдельное спасибо нашему полузащитнику Бутте Магомедову за мастерский проход и красивый гол.

Ждём от «Факела» такой же захватывающей игры и дальше!» — написал Гусев в своём телеграм-канале.

После победы над «Торпедо» «Факел» вернулся на первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 36 очков в 17 матчах. На три очка от воронежцев отстаёт имеющий игру в запасе екатеринбургский «Урал». Автозаводцы с 14 очками в 17 играх находятся на 17-м месте — в зоне вылета во Вторую лигу.

Видео: «Факел» в большинстве победил «Торпедо» и возглавил таблицу

