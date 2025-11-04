Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Целе» сделали заявление по поводу возможного ухода тренера Альберта Риеры в «Спартак»

В «Целе» сделали заявление по поводу возможного ухода тренера Альберта Риеры в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал слухи об активизировавшемся интересе московского «Спартака» к главному тренеру словенской команды Альберту Риере.

«У Альберта Риеры с нами действующий контракт. Если «Спартак» хочет его пригласить, клубу придётся выплатить компенсацию, которую мы установим. На данный момент переход Риеры в другую команду не рассматривается — мы лидируем в чемпионате и играем в Лиге конференций.

«Спартак» официального предложения нам не делал, никаких переговоров не ведётся», — приводит слова Голубина Х-аккаунт Sporx.

Риера известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Испании. У испанского специалиста русская жена. «Целе» Альберт возглавляет с 2024 года.

На данный момент «Спартак» в РПЛ занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Материалы по теме
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android