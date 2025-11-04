Скидки
Славия Прага — Арсенал. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал скандальную реакцию Винисиуса на замену в «эль класико»

Анчелотти прокомментировал скандальную реакцию Винисиуса на замену в «эль класико»
Аудио-версия:
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал инцидент с Винисиусом Жуниором, который эмоционально отреагировал на замену в матче с «Барселоной» (2:1).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«У нас с Винисиусом отличные отношения. Когда что-то происходит, мы всегда на связи. Я поговорил с ним о реакции на замену и сказал, что это была ошибка. Он извинился, и на этом вопрос закрыт. Винисиус — очень важный игрок, у него нет проблем ни в сборной, ни в клубе, ни с тренером. Его личная жизнь — это его личное дело, я не отец и не брат, я просто его тренер», — приводит слова Анчелотти AS.

В текущем сезоне за «Реал» Винисиус провёл 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Напомним, бразильца заменили на 72-й минуте матча с каталонцами. В ответ на это он во время выхода с поля жестикулировал и нецензурно выражался, а затем сразу ушёл в раздевалку.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

