Корнаухов назвал связанную со Станковичем проблему «Спартака», которую сложно исправить

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации в московском «Спартаке» после поражения в выездном матче 14-го тура Мир РПЛ с действующим чемпионом России «Краснодаром» (1:2).

«За рамками матчей Станкович может спокойно говорить. Но если есть какая‑то, на его взгляд, несправедливость, то он не может себя контролировать, и его помощники. Это же касается и игры команды. У «Спартака» высокого уровня футболисты. Если у них пойдёт кураж, то их не остановишь. У них есть классные матчи. Но всё это нестабильно. Так всю карьеру Станковича в «Спартаке». Это сложно исправить», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения от «Краснодара» «Спартак» с 22 очками в 14 матчах занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, уступая лидирующим «быкам» 10 очков. Сербский главный тренер Деян Станкович возглавляет красно-белых с июня 2024 года.

