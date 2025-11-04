Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Славия Прага — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов назвал связанную со Станковичем проблему «Спартака», которую сложно исправить

Корнаухов назвал связанную со Станковичем проблему «Спартака», которую сложно исправить
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации в московском «Спартаке» после поражения в выездном матче 14-го тура Мир РПЛ с действующим чемпионом России «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«За рамками матчей Станкович может спокойно говорить. Но если есть какая‑то, на его взгляд, несправедливость, то он не может себя контролировать, и его помощники. Это же касается и игры команды. У «Спартака» высокого уровня футболисты. Если у них пойдёт кураж, то их не остановишь. У них есть классные матчи. Но всё это нестабильно. Так всю карьеру Станковича в «Спартаке». Это сложно исправить», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения от «Краснодара» «Спартак» с 22 очками в 14 матчах занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, уступая лидирующим «быкам» 10 очков. Сербский главный тренер Деян Станкович возглавляет красно-белых с июня 2024 года.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Агония «Спартака». Конец серий «Локо». ПЛН #116

Материалы по теме
Олег Корнаухов: у «Спартака» очередные качели, одна игра неплохая — затем провал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android