«Манчестер Сити», «Арсенал» и ещё три топ-клуба заинтересованы в форварде «Леванте» — MD

22-летний нападающий «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг привлёк внимание ряда европейских клубов. Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах камерунца заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал». Кроме того, на игрока претендуют английские «Манчестер Сити», « Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

По данным источника, переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. Более вероятно, однако, что Эйонг покинет свой нынешний клуб летом следующего года, после чемпионата мира — 2026. Карл Эдуард Этта Эйонг выступает за «Леванте» с сентября текущего года. Клуб заплатил за его трансфер «Вильярреалу» € 3 млн.

В трёх стартовых турах Ла Лиги — 2025/2026 камерунец забил гол и отдал две передачи за «Вильярреал». В восьми матчах за «Леванте» у нападающего пять мячей и один голевой пас. Сейчас Эйонг оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

