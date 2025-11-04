Скидки
Главная Футбол Новости

Быстров назвал самое яркое событие 14-го тура РПЛ

Быстров назвал самое яркое событие 14-го тура РПЛ
Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров назвал самое яркое событие 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, по словам Быстрова, таким событием является поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Ну, наверное, самое яркое событие тура — празднование Мостового в балаклаве. А что для вас?
— Уничтожение «Спартака», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29). «Спартак» — шестой (22).

