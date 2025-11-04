Быстров назвал самое яркое событие 14-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров назвал самое яркое событие 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, по словам Быстрова, таким событием является поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2).

— Ну, наверное, самое яркое событие тура — празднование Мостового в балаклаве. А что для вас?

— Уничтожение «Спартака», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29). «Спартак» — шестой (22).