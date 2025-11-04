Расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 ноября, стартует программа 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

4 ноября (вторник)

20:45. «Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);

20:45. «Славия» Прага (Чехия) — «Арсенал» (Англия);

23:00. «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды);

23:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Копенгаген» (Дания);

23:00. «Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия);

23:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Юнион» (Бельгия);

23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Монако» (Монако);

23:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал» Мадрид (Испания);

23:00. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).

5 ноября (среда)

20:45. «Пафос» (Кипр) — «Вильярреал» (Испания);

20:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Челси» (Англия);

23:00. «Аякс» (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция);

23:00. «Бенфика» (Португалия) — «Байер» (Германия);

23:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Барселона» (Испания);

23:00. «Интер» (Италия) — «Кайрат» (Казахстан);

23:00. «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

23:00. «Марсель» (Франция) — «Аталанта» (Италия);

23:00. «Ньюкасл» (Англия) — «Атлетик» (Испания).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.