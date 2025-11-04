Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Славия Прага — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, стартует программа 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

4 ноября (вторник)

  • 20:45. «Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);
  • 20:45. «Славия» Прага (Чехия) — «Арсенал» (Англия);
  • 23:00. «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды);
  • 23:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Копенгаген» (Дания);
  • 23:00. «Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия);
  • 23:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Юнион» (Бельгия);
  • 23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Монако» (Монако);
  • 23:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал» Мадрид (Испания);
  • 23:00. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).

5 ноября (среда)

  • 20:45. «Пафос» (Кипр) — «Вильярреал» (Испания);
  • 20:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Челси» (Англия);
  • 23:00. «Аякс» (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция);
  • 23:00. «Бенфика» (Португалия) — «Байер» (Германия);
  • 23:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Барселона» (Испания);
  • 23:00. «Интер» (Италия) — «Кайрат» (Казахстан);
  • 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • 23:00. «Марсель» (Франция) — «Аталанта» (Италия);
  • 23:00. «Ньюкасл» (Англия) — «Атлетик» (Испания).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мегаматч в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» и «Реал» вновь встречаются в Англии. LIVE
Live
Мегаматч в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» и «Реал» вновь встречаются в Англии. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android