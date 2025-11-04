Килиан Мбаппе вышел на шестое место по числу попаданий в символическую сборную FIFPro

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вышел на шестое место по количеству попаданий в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). 3 ноября на официальном сайте организации был опубликован символический состав 2025 года.
Французский нападающий был включён в команду года по версии профессиональных футболистов в шестой раз в карьере. На первом месте в рейтинге находится аргентинец Лионель Месси (17 попаданий). Ниже в списке располагаются экс-игроки «Реала» Криштиану Роналду (15) и Серхио Рамос (11), а также бывшие футболисты «Барселоны» Андреас Иньеста (9) и Дани Алвес (8).
Лидеры по числу попаданий в символическую сборную года по версии FIFPro:
1. Лионель Месси — 17.
2. Криштиану Роналду — 15.
3. Серхио Рамос — 11.
4. Андреас Иньеста — 9.
5. Дани Алвес — 8.
6. Килиан Мбаппе — 6.
Символическая сборная 2025 года по версии FIFPro:
Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити», сборная Италии);
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);
Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);
Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
Коул Палмер («Челси», сборная Англии);
Педри («Барселона», сборная Испании);
Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).