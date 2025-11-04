Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Константин Генич — о «Спартаке»: игры как таковой нет

Константин Генич — о «Спартаке»: игры как таковой нет
Известный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что московский «Спартак» уже долгое время испытывает игровые проблемы. В матче 14-го тура Мир РПЛ красно-белые проиграли «Краснодару» (1:2) на выезде.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Давайте себя поймаем на мысли, что последние, ну, не знаю, туров пять, может быть, мы обсуждаем состав «Спартака» дольше, чем игру «Спартака». Потому что игры как таковой нет, Станкович из раза в раз угадывает и Станкович из раза в раз пытается подстроиться или придумать что-то для соперника», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29). «Спартак» — шестой (22).

