Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Глушаков объяснил, почему в «Спартаке» появился дисбаланс

Глушаков объяснил, почему в «Спартаке» появился дисбаланс
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о ситуации в московской команде. Он считает, что покупка новых игроков прошлым летом вызвала дисбаланс в «Спартаке».

«Прошлой осенью все думали, что «Спартак» очень хорошо играет и сейчас у него всё пойдёт. Думаю, что покупка новых игроков навредила климату команды, и из‑за этого есть дисбаланс в команде. Постоянная чехарда в составе, тактике влияет на результат. Стрессовая ситуация с тренером — это тоже не есть хорошо. В составе красно‑белых есть хорошие игроки, с которыми можно биться за чемпионство, но чего‑то команде не хватает. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать, что там происходит», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

