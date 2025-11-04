Делегация «Реала» почтила память Диогу Жоты на «Энфилде»
Делегация мадридского «Реала» в составе футболистов Дина Хёйсена, Трента Александер-Арнольда, главного тренера команды Хаби Алонсо и директора клуба Эмилио Бутрагеньо возложила цветы к мемориалу в честь экс-вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты у главного входа стадиона «Энфилд».
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Жота погиб в результате ДТП 3 июля 2025 года. Его автомобиль выехал в кювет из-за лопнувшего колеса и загорелся на трассе в Испании. Всего за несколько недель до гибели Жота успел выиграть чемпионат Англии и Лигу наций, а также женился на матери своих троих детей.
Диогу было 28 лет. За «Ливерпуль» он выступал с 2020-го, ранее португалец играл за «Вулверхэмптон» и «Порту».
