Ливерпуль — Реал Мадрид.
23:00 Мск
Футбол Новости

Делегация «Реала» почтила память Диогу Жоты на «Энфилде»

Делегация «Реала» почтила память Диогу Жоты на «Энфилде»
Делегация мадридского «Реала» в составе футболистов Дина Хёйсена, Трента Александер-Арнольда, главного тренера команды Хаби Алонсо и директора клуба Эмилио Бутрагеньо возложила цветы к мемориалу в честь экс-вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты у главного входа стадиона «Энфилд».

Жота погиб в результате ДТП 3 июля 2025 года. Его автомобиль выехал в кювет из-за лопнувшего колеса и загорелся на трассе в Испании. Всего за несколько недель до гибели Жота успел выиграть чемпионат Англии и Лигу наций, а также женился на матери своих троих детей.

Диогу было 28 лет. За «Ливерпуль» он выступал с 2020-го, ранее португалец играл за «Вулверхэмптон» и «Порту».

