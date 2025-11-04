Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос Пирса Моргана, стал ли он миллиардером

Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос Пирса Моргана, стал ли он миллиардером
Комментарии

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос о собственном благосостоянии. Журналист Пирс Морган попросил португальца отреагировать на информацию о том, что он недавно стал миллиардером, Криштиану опроверг.

Пирс Морган:
— Ты стал миллиардером на прошлой неделе, верно?

Криштиану Роналду:
— Нет, это неправда. Я стал миллиардером несколько лет назад, — ответил Роналду в анонсе интервью, опубликованном на его личном YouTube-канале.

В октябре издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние было оценено в $ 1,4 млрд.

Материалы по теме
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Истории
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android