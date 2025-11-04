Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о возможной операции травмированного пальца

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о возможной операции травмированного пальца — повреждение вызывает у него дискомфорт.

— Насколько травма пальца тебя беспокоит или вызывает дискомфорт?

— Скорее вызывает дискомфорт. Не до конца всё зажило. Может быть, зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца. Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар — может повториться то же самое. Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.