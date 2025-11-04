Трент Александер-Арнольд написал письмо погибшему Диогу Жоте

Бывший защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, перешедший в «Реал» минувшим летом, оставил послание погибшему в результате ДТП экс-вингеру «красных» Диогу Жоте. Трент возложил букет из красных и белых цветов возле мемориала в честь португальца вместе с красным геймпадом и запиской.

«Мой друг Диогу, мы очень скучаем по тебе и по-прежнему горячо тебя любим. Память о тебе и Андре навсегда останется с нами.

Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о тебе, и всегда буду помнить прекрасные времена, которые мы провели вместе. Скучаю по тебе, мой друг, каждый божий день», — сказано в послании Александер-Арнольда.

Сегодня, 4 ноября, «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на «Энфилде».