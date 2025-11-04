«Видели статистику этого парня?» Гвардиола считает, что Холанд находится на уровне Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд находится на одном уровне с экс-форвардами «Барселоны» и «Реала» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. После дубля «Борнмуту» (3:1) в 10-м туре английской Премьер-лиги на счету норвежца 20 голов в 17 играх сезона.

«Это как когда играешь с Месси или Роналду, их влияние очень велико. Конечно, нам нужны голы Фила [Фодена], Тейани [Рейндерса] и других, у которых были моменты. Вы видели статистику этого парня (Холанда)? Конечно, он на том же уровне. Разница в том, что Месси и Роналду делают это уже 15 лет, но это тот уровень.

У него есть эта жажда победы. Это просто невероятно. Я много раз говорил, насколько он невероятно податлив к тренировкам и управляем. Иногда я бываю с ним жёстким, но он открыт новому. Он живёт ради голов, но иногда не может выдержать давление все 90 минут, и это нормально.

Без него было бы сложно, честно говоря, но нам повезло, что Омар (Мармуш) вернулся, и у нас есть игроки в форме, это хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.