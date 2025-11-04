«Факел» победил «Торпедо» впервые за 40 лет

Воронежский «Факел» обыграл московское «Торпедо» (2:0) в матче 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 и прервал серию из 40 лет без побед над автозаводцами. Мячи в ворота столичного клуба забили Николай Гиоргобиани и Бутта Магомедов.

«Для болельщиков «Факела» это было будто проклятие какое-то. Пусть в этом не было каких-то закономерностей, наверное, ведь менялись и игроки, и тренеры, и руководители. Но тем не менее это болельщиков расстраивало. Так что сегодня в какой-то степени побит клубный рекорд, снята некая чёрная метка. Мы очень рады», – подчеркнул руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев.

«Факел» отметил победу как клубный рекорд. Ранее воронежцы не могли обыграть «Торпедо» 40 лет в каждом из официальных турниров России – в Leon-Второй лиге, Первой лиге, Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.