Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о размере зарплаты полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Жерсона. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с лета этого года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030.
— € 6 млн получать в год, да?
— € 6 млн? € 6 млн в «Зените»?
— Да.
— У него € 6 млн зарплата?
— Много или мало это?
— Ну это просто...
— В смысле «это просто»? Сколько должен получать игрок такого уровня?
— Ну это просто ужас...
— Сева, а сколько должен получать игрок сборной Бразилии? — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
В составе «Зенита» Жерсон принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Фонбет Кубка России, на его счету один гол.