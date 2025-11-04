Скидки
Тимур Гурцкая раскрыл размер зарплаты Жерсона в «Зените»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о размере зарплаты полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Жерсона. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с лета этого года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030.

— € 6 млн получать в год, да?

— € 6 млн? € 6 млн в «Зените»?
— Да.

— У него € 6 млн зарплата?
— Много или мало это?

— Ну это просто...
— В смысле «это просто»? Сколько должен получать игрок такого уровня?

— Ну это просто ужас...
— Сева, а сколько должен получать игрок сборной Бразилии? — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В составе «Зенита» Жерсон принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Фонбет Кубка России, на его счету один гол.

