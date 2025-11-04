Скидки
Юран объяснил, почему согласился возглавить «Серик Беледиеспор» прошлым летом

Юран объяснил, почему согласился возглавить «Серик Беледиеспор» прошлым летом
Российский тренер Сергей Юран объяснил, почему принял предложение возглавить «Серик Беледиеспор» из второго турецкого дивизиона прошлым летом. Недавно стало известно об увольнении Юрана из команды.

«Опасения были, но всегда, наверное, тренером и игроком движет спортивная составляющая, потому что много наслышан был о первом дивизионе турецком, много рассказывалось о серьёзной лиге, о качественных иностранцах. И меня как человека, который может уехать в Хабаровск работать, может уехать в ближнее зарубежье, сейчас было дальнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. Себя проверить», — сказал Юран в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20. До работы в «Серик Беледиеспор» Юран занимал должность главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

