Быстров — о матче «Краснодар» — «Спартак»: красно-белых волтузили, всю команду

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что игроки «Спартака» проигрывали каждое единоборство в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В прошедшей в воскресенье игре красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2.

«Подожди, Миш, зачем ты одного игрока берёшь (ведущий обсуждал игру Игоря Дмитриева, вышедшего на позиции крайнего защитника. — Прим. «Чемпионата»)? Там всю команду волтузили. На каждой позиции каждый футболист «Спартака» проигрывал игрокам «Краснодара».

Сколько вам надо времени, сколько туров, чтобы понять, что Станкович не справляется с такой командой, как «Спартак»? Ну сколько? Чего вы ждёте?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».