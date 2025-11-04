Быстров — о матче «Краснодар» — «Спартак»: красно-белых волтузили, всю команду
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что игроки «Спартака» проигрывали каждое единоборство в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В прошедшей в воскресенье игре красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Подожди, Миш, зачем ты одного игрока берёшь (ведущий обсуждал игру Игоря Дмитриева, вышедшего на позиции крайнего защитника. — Прим. «Чемпионата»)? Там всю команду волтузили. На каждой позиции каждый футболист «Спартака» проигрывал игрокам «Краснодара».
Сколько вам надо времени, сколько туров, чтобы понять, что Станкович не справляется с такой командой, как «Спартак»? Ну сколько? Чего вы ждёте?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
11:25
-
11:23
-
11:09
-
11:07
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:43
-
10:43
-
10:16
-
10:16
-
10:14
-
10:07
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:45
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:21
-
08:30
-
08:17
-
07:40
-
07:05
-
06:43
-
06:10
-
05:48
-
05:40
-
05:34
-
04:20
-
03:59