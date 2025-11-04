Глушаков посоветовал «Спартаку», какого футболиста подписать

Российский экс-футболист Денис Глушаков посоветовал московскому «Спартаку», какого футболиста стоит подписать. По его мнению, красно-белым стоит усилить состав системообразующим опорным полузащитником.

«Должен быть системообразующий игрок, который будет вести команду за собой. Сейчас в «Спартаке» это Барко, но если его убрать, то будет сложно. Потому я бы нашёл опорного полузащитника. Для меня нонсенс, что Пруцев ушёл в аренду к принципиальному сопернику — «Локомотиву», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 14 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.