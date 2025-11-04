Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков посоветовал «Спартаку», какого футболиста подписать

Глушаков посоветовал «Спартаку», какого футболиста подписать
Комментарии

Российский экс-футболист Денис Глушаков посоветовал московскому «Спартаку», какого футболиста стоит подписать. По его мнению, красно-белым стоит усилить состав системообразующим опорным полузащитником.

«Должен быть системообразующий игрок, который будет вести команду за собой. Сейчас в «Спартаке» это Барко, но если его убрать, то будет сложно. Потому я бы нашёл опорного полузащитника. Для меня нонсенс, что Пруцев ушёл в аренду к принципиальному сопернику — «Локомотиву», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 14 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Быстров — о матче «Краснодар» — «Спартак»: красно-белых волтузили, всю команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android