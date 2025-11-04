Скидки
Главная Футбол Новости

«Алания» вылетела из группы «Золото» Второй лиги и дважды за два года понизилась в классе

Владикавказская «Алания» досрочно вылетела из группы «Золото» Дивизиона А Leon-Второй лиги сезона-2025/2026, уступив в 16-м туре клубу «Машук-КМВ» (0:1). Команды играли на стадионе «Имени С.Г. Билимханова» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Дмитрий Крайнов.

Россия — Leon-Вторая лига А . 16-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1    

Таким образом, клуб из Владикавказа вылетел в группу «Серебро» Дивизиона А Второй лиги, лишившись шанса на сохранение прописки за два тура до финиша. Данное понижение в классе стало для подопечных Спартака Гогниева вторым за два года.

В минувшем сезоне «Алания» заняла последнее место в Лиге Pari, набрав 27 очков в 34 турах. В текущем сезоне у команды 14 очков в 16 играх.

