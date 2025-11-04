Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Андрей Канчельскис: победная серия «Баварии» прервётся в матче с «ПСЖ»

Андрей Канчельскис: победная серия «Баварии» прервётся в матче с «ПСЖ»
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 4 ноября, на стадионе «Парк де Пренс».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Думаю, что победная серия «Баварии» прервётся в матче с «ПСЖ». Играют в Париже, команда Энрике в порядке. «ПСЖ» не проиграет, скорее всего, будет ничья. У команд сумасшедшие составы, я с нетерпением жду эту игру. Может быть, у «ПСЖ» даже есть шанс победить с разницей в один гол», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что по состоянию на 4 ноября победная серия «Баварии» в сезоне-2025/2026 достигла 15 матчей.

Новости. Футбол
