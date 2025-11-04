Казаков отреагировал на информацию о зарплате Жерсона в «Зените»

Российский журналист Илья Казаков отреагировал на информацию, что полузащитник «Зенита» Жерсон получает в клубе € 6 млн в год. Ранее об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Слуху этому четыре месяца. То ли память у всех нас от скроллинга стала короче. То ли ещё что. Но выдаётся сейчас за откровение. Почему не € 10 млн? Но даже € 6 млн — звучит неплохо. На самом деле даже близко нет. Данные по зарплатам вместе с бонусами — закрытая книга в РПЛ, поэтому пока не откроют, так и будем реагировать на слухи. После переезда Жерсона в России про его зарплату сказали сразу — € 3,5 млн. Плюс наверняка бонусы, но их пока игрок сборной Бразилии не заработал. То есть вдвое меньше, чем в «свежих» слухах. Кто самый высокооплачиваемый игрок в лиге? Все говорят, что Кордоба. Матч со «Спартаком» ещё раз показал — почему. Но и там € 6 млн в год, думаю, нет. € 5 млн? Это реальнее», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Жерсон выступает за сине-бело-голубых с лета этого года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030.