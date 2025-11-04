«Классная была серия». Канчельскис отреагировал на первое поражение «Локомотива» в РПЛ
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на первое в этом сезоне поражение «Локомотива» в рамках Мир РПЛ. В матче 14-го тура чемпионата России железнодорожники проиграли санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:2.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
«Победа «Зенита» над «Локомотивом» была очевидна. Я сразу об этом сказал. Серия без поражений у «Локомотива» была классной, но важно, как закончишь чемпионат, а не как начнёшь. Мы можем говорить что угодно, что они в порядке. Посмотрим в конце сезона, на каком месте будет «Локомотив», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
