Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Классная была серия». Канчельскис отреагировал на первое поражение «Локомотива» в РПЛ

«Классная была серия». Канчельскис отреагировал на первое поражение «Локомотива» в РПЛ
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на первое в этом сезоне поражение «Локомотива» в рамках Мир РПЛ. В матче 14-го тура чемпионата России железнодорожники проиграли санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Победа «Зенита» над «Локомотивом» была очевидна. Я сразу об этом сказал. Серия без поражений у «Локомотива» была классной, но важно, как закончишь чемпионат, а не как начнёшь. Мы можем говорить что угодно, что они в порядке. Посмотрим в конце сезона, на каком месте будет «Локомотив», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

