«Надеюсь, «Арсенал» когда-нибудь пропустит». Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сухой серии «Арсенала» в контексте борьбы за чемпионство в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Победа над «Бёрнли» (2:0) в 10-м туре АПЛ стала для «канониров» седьмой подряд без пропущенных голов.

«Надеюсь, «Арсенал» когда-нибудь пропустит. Энергия, которой у нас не было [в прошлом сезоне], у нас есть. У меня было ощущение с клубного чемпионата мира, что мы живём моментом. Это всего 10 игр, осталось ещё 28, многое ещё произойдёт. Важно быть рядом и чувствовать, что команда становится всё сильнее», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Помимо победы над «Бёрнли», серия «Арсенала» включает в себя матчи с «Олимпиакосом» (2:0), «Вест Хэмом» (2:0), «Фулхэмом» (1:0), «Атлетико» Мадрид (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Брайтоном» (2:0). В таблице АПЛ «Арсенал» занимает первое место с 25 очками, «Сити» — второе с 19 очками.