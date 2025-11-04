Скидки
23:00 Мск
«Ливерпуль» — «Реал»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
  • 27.11.2024. Общий этап Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:0
  • 15.03.2023. 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль» — 1:0
  • 21.02.2023. 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль» — 5:2
  • 28.05.2022. Финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал» — 0:1
  • 14.04.2021. 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал» — 0:0

В минувшем туре мерсисайдцы разгромили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:1. «Сливочные» победили «Ювентус» со счётом 1:0.

В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

«Всё ещё большая часть моей жизни и всегда будет ею». У Алонсо и «Ливерпуля» особая любовь
