«Ливерпуль» — «Реал»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

27.11.2024. Общий этап Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:0

15.03.2023. 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль» — 1:0

21.02.2023. 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль» — 5:2

28.05.2022. Финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал» — 0:1

14.04.2021. 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал» — 0:0

В минувшем туре мерсисайдцы разгромили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:1. «Сливочные» победили «Ювентус» со счётом 1:0.

В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).