Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября
Комментарии

Российская Премьер-Лига в соцсетях объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября 2025 года. На награду претендуют шесть специалистов.

  • Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 турах);
  • Михаил Галактионов («Локомотив», 7 очков в 3 турах);
  • Фабио Челестини (ЦСКА, 6 очков в 3 турах);
  • Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 турах);
  • Андрей Талалаев («Балтика», 7 очков в 3 турах);
  • Игорь Осинькин («Сочи», 6 очков в 3 турах).

Победитель в этой номинации будет определён по итогам трёх голосований: болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов.

Напомним, сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар». На втором месте идёт ПФК ЦСКА. Замыкает тройку лидеров «Зенит».

Материалы по теме
Легионер «Зенита», автор чудо-паса или герой «Балтики»? Кто был лучшим в 14-м туре РПЛ
Легионер «Зенита», автор чудо-паса или герой «Балтики»? Кто был лучшим в 14-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android