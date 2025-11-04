Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября

Российская Премьер-Лига в соцсетях объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября 2025 года. На награду претендуют шесть специалистов.

Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 3 турах);

Михаил Галактионов («Локомотив», 7 очков в 3 турах);

Фабио Челестини (ЦСКА, 6 очков в 3 турах);

Сергей Семак («Зенит», 7 очков в 3 турах);

Андрей Талалаев («Балтика», 7 очков в 3 турах);

Игорь Осинькин («Сочи», 6 очков в 3 турах).

Победитель в этой номинации будет определён по итогам трёх голосований: болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов.

Напомним, сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар». На втором месте идёт ПФК ЦСКА. Замыкает тройку лидеров «Зенит».