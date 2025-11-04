Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Видео: реакция футболистов после объявления о смерти тренера во время матча в Сербии

В трансляцию матча 14-го тура сербской Суперлиги между клубами «Младост Л» и «Раднички К» попала реакция футболистов на объявление о смерти 44-летнего главного тренера гостей Младена Жижовича. На 22-й минуте специалисту внезапно стало плохо, спустя 20 минут стало известно о его смерти.

Сербия — Суперлига . 14-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Младост Л
Лучани
Остановлен
0 : 2
Раднички К
Крагуевац
0:1 Sahli – 2'     0:2 Бен – 9'    

В середине первого тайма Жижович упал возле скамейки запасных. Матч был остановлен, бригада скорой помощи отреагировала немедленно, оказала первую помощь тренеру гостей и доставила его в больницу, однако спасти тренера не удалось. На данный момент причина смерти неизвестна.

После извещения о смерти главного тренера было принято решение не продолжать игру.

