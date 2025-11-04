Видео: реакция футболистов после объявления о смерти тренера во время матча в Сербии
В трансляцию матча 14-го тура сербской Суперлиги между клубами «Младост Л» и «Раднички К» попала реакция футболистов на объявление о смерти 44-летнего главного тренера гостей Младена Жижовича. На 22-й минуте специалисту внезапно стало плохо, спустя 20 минут стало известно о его смерти.
Сербия — Суперлига . 14-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Младост Л
Лучани
Остановлен
0 : 2
Раднички К
Крагуевац
0:1 Sahli – 2' 0:2 Бен – 9'
В середине первого тайма Жижович упал возле скамейки запасных. Матч был остановлен, бригада скорой помощи отреагировала немедленно, оказала первую помощь тренеру гостей и доставила его в больницу, однако спасти тренера не удалось. На данный момент причина смерти неизвестна.
После извещения о смерти главного тренера было принято решение не продолжать игру.
