Видео: реакция футболистов после объявления о смерти тренера во время матча в Сербии

В трансляцию матча 14-го тура сербской Суперлиги между клубами «Младост Л» и «Раднички К» попала реакция футболистов на объявление о смерти 44-летнего главного тренера гостей Младена Жижовича. На 22-й минуте специалисту внезапно стало плохо, спустя 20 минут стало известно о его смерти.

В середине первого тайма Жижович упал возле скамейки запасных. Матч был остановлен, бригада скорой помощи отреагировала немедленно, оказала первую помощь тренеру гостей и доставила его в больницу, однако спасти тренера не удалось. На данный момент причина смерти неизвестна.

После извещения о смерти главного тренера было принято решение не продолжать игру.