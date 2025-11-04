Константин Генич: по Станковичу в «Спартаке» вопрос решён

Известный футбольный комментатор Константин Генич намекнул, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшем будущем лишится своего поста. Серб работает во главе красно-белых с лета 2024 года. В матче 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2).

«Володь (Генич обращается к Быстрову. — Прим. «Чемпионата»), они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает всё его окружение, знают внутри «Спартака». Все знают, что по Станковичу вопрос решён», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.