Футбольный союз Сербии отреагировал на смерть тренера во время матча чемпионата страны

Пресс-служба Футбольного союза Сербии выразила соболезнования семье главного тренера Младена Жижовича, погибшего во время матча 14-го тура сербской Суперлиги между клубами «Младост Л» и «Раднички К». На 22-й минуте специалисту внезапно стало плохо, спустя 20 минут на стадионе объявили о его смерти.

«Футбольный союз Сербии с глубокой печалью воспринял известие о внезапной кончине тренера ФК «Раднички К» Младена Жижовича, который ушёл из жизни в возрасте 45 лет во время матча чемпионата Сербии по футболу между клубами «Младост Л» и «Раднички К» в Лучани. Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества.

Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, членам ФК «Раднички К», а также всем друзьям и поклонникам. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и оставленный тобой след навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении пресс-службы Футбольного союза Сербии в соцсети X.