Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Футбольный союз Сербии отреагировал на смерть тренера во время матча чемпионата страны

Аудио-версия:
Пресс-служба Футбольного союза Сербии выразила соболезнования семье главного тренера Младена Жижовича, погибшего во время матча 14-го тура сербской Суперлиги между клубами «Младост Л» и «Раднички К». На 22-й минуте специалисту внезапно стало плохо, спустя 20 минут на стадионе объявили о его смерти.

Сербия — Суперлига . 14-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Младост Л
Лучани
Остановлен
0 : 2
Раднички К
Крагуевац
0:1 Sahli – 2'     0:2 Бен – 9'    

«Футбольный союз Сербии с глубокой печалью воспринял известие о внезапной кончине тренера ФК «Раднички К» Младена Жижовича, который ушёл из жизни в возрасте 45 лет во время матча чемпионата Сербии по футболу между клубами «Младост Л» и «Раднички К» в Лучани. Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества.

Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, членам ФК «Раднички К», а также всем друзьям и поклонникам. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и оставленный тобой след навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении пресс-службы Футбольного союза Сербии в соцсети X.

Видео: реакция футболистов после объявления о смерти тренера во время матча в Сербии
