Андрей Канчельскис считает, что «Ливерпуль» обыграет «Реал» в матче Лиги чемпионов

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Реал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 4 ноября.

«Реал» и «Ливерпуль» — два великих клуба, одни из самых титулованных в истории Лиги чемпионов. Будет интересная игра. «Ливерпуль» сейчас лихорадит, но это Лига чемпионов. Матч будет на «Энфилде», там всегда тяжело играть. Думаю, «Ливерпуль» обыграет «Реал». Я включу трансляцию, где показывают все матчи. Буду одновременно смотреть «ПСЖ» — «Бавария» и «Ливерпуль» — «Реал». Матчи, конечно, сумасшедшие», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.