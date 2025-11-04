Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Андрей Канчельскис считает, что «Ливерпуль» обыграет «Реал» в матче Лиги чемпионов

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Реал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 4 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Реал» и «Ливерпуль» — два великих клуба, одни из самых титулованных в истории Лиги чемпионов. Будет интересная игра. «Ливерпуль» сейчас лихорадит, но это Лига чемпионов. Матч будет на «Энфилде», там всегда тяжело играть. Думаю, «Ливерпуль» обыграет «Реал». Я включу трансляцию, где показывают все матчи. Буду одновременно смотреть «ПСЖ» — «Бавария» и «Ливерпуль» — «Реал». Матчи, конечно, сумасшедшие», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

