Роналду и Месси — лидеры по числу сыгранных минут в истории Лиги чемпионов

Экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду занимает первое место в истории Лиги чемпионов УЕФА по количеству проведённых на поле минут в матчах главного еврокубкового турнира. Как сообщает Transfermarkt, на счету португальца 15 758 минут в 183 матчах.

На второй строчке расположился бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси. В его активе 13 577 минут. Аргентинец провёл в ЛЧ 163 матча. Отмечается, что в рейтинге не учитывалось игровое время голкиперов.

Топ-5 полевых игроков с наибольшим количеством минут на поле в истории Лиги чемпионов (ноябрь 2025):

1. Криштиану Роналду — 183 матча, 15 758 минут.

2. Лионель Месси — 163 матча, 13 577 минут.

3. Серхио Рамос — 142 матча, 12 449 минут.

4. Рауль Гонсалес — 142 матча, 11 989 минут.

5. Тони Кроос — 151 матч, 11 635 минут.