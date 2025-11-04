Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Бавария»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • 5.07.2025. 1/4 финала КЧМ-2025. «ПСЖ» — «Бавария» — 2:0
  • 26.11.2024. Общий этап Лиги чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0
  • 8.03.2023. 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0
  • 14.02.2023. 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1
  • 13.04.2021. 1/4 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1.

В минувшем туре парижане разгромили «Байер» со счётом 7:2. Мюнхенцы победили «Брюгге» со счётом 4:0.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике проведут матч с «Тоттенхэмом» (26 ноября), а команда Венсана Компани встретится с лондонским «Арсеналом» (26 ноября).

