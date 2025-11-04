Быстров заявил, что Шалимов добился бы лучших результатов со «Спартаком», чем Станкович

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов добился бы лучших результатов со «Спартаком», чем Деян Станкович. Ранее сообщалось, что сербский специалист может покинуть красно-белых, которых он возглавляет с лета 2024 года.

«Это не идёт на пользу ни команде, ни болельщикам, ни клубу. Вы в такой ситуации никогда ни у кого не выиграете. Как бы там эти три-четыре человека ни бились, ни потели на футбольном поле, команды нет! Нет коллектива, нет игры. Я вот не понимаю. Смотришь «Балтику», понятно, во что они играют, за счёт чего. «Краснодар» — тоже. «Зенит», ну, более-менее тоже ясно. У «Спартака» же ничего нет. Михайлович (обращается к Шалимову. — Прим. «Чемпионата»), ну дайте вам «Спартак», вот 100%, вы будете выжимать из него намного, намного больше, чем Станкович», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.