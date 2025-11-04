Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров заявил, что Шалимов добился бы лучших результатов со «Спартаком», чем Станкович

Быстров заявил, что Шалимов добился бы лучших результатов со «Спартаком», чем Станкович
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов добился бы лучших результатов со «Спартаком», чем Деян Станкович. Ранее сообщалось, что сербский специалист может покинуть красно-белых, которых он возглавляет с лета 2024 года.

«Это не идёт на пользу ни команде, ни болельщикам, ни клубу. Вы в такой ситуации никогда ни у кого не выиграете. Как бы там эти три-четыре человека ни бились, ни потели на футбольном поле, команды нет! Нет коллектива, нет игры. Я вот не понимаю. Смотришь «Балтику», понятно, во что они играют, за счёт чего. «Краснодар» — тоже. «Зенит», ну, более-менее тоже ясно. У «Спартака» же ничего нет. Михайлович (обращается к Шалимову. — Прим. «Чемпионата»), ну дайте вам «Спартак», вот 100%, вы будете выжимать из него намного, намного больше, чем Станкович», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Материалы по теме
Константин Генич: по Станковичу в «Спартаке» вопрос решён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android