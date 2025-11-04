В топ-10 футболистов по числу минут в истории ЛЧ только один — не из «Реала» и «Барселоны»

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов и статистике портал Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков по числу проведённых минут в матчах Лиги чемпионов УЕФА за всю историю турнира. В топ-10 вошли девять бывших игроков «Реала» и «Барселоны».

Единственным футболистом не из двух испанских команд является бывший итальянский защитник Паоло Мальдини, который всю карьеру провёл в «Милане». На его счету 11 450 минут в 135 матчах. Мальдини занимает шестое место. Отмечается, что в рейтинге не учитывалось игровое время голкиперов.

Фото: Transfermarkt

Топ-10 полевых игроков с наибольшим количеством минут на поле в истории Лиги чемпионов (ноябрь 2025):

1. Криштиану Роналду — 183 матча, 15 758 минут.

2. Лионель Месси — 163 матча, 13 577 минут.

3. Серхио Рамос — 142 матча, 12 449 минут.

4. Рауль Гонсалес — 142 матча, 11 989 минут.

5. Тони Кроос — 151 матч, 11 635 минут.

6. Паоло Мальдини — 135 матчей, 11 450 минут.

7. Хави — 151 матч, 11 308 минут.

8. Роберт Левандовски — 135 матчей, 11 196 минут.

9. Карим Бензема — 152 матча, 10 943 минуты.

10. Жерар Пике — 128 матчей, 10 627 минут.