23:00 Мск
Глушаков: Станкович подходит русскому народу по духу, но это не профессия

Глушаков: Станкович подходит русскому народу по духу, но это не профессия
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о ситуации главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Он выразил мнение, что серб вписывается в российский футбол по своему духу и менталитету. Однако из-за отсутствия результатов «Спартаку» приходится нанимать нового тренера.

«Нет времени выбирать нового тренера, осталось три‑четыре игры до зимней паузы, пусть Станкович дорабатывает. Но уже надо думать, кто будет готовить команду на зимних сборах. Да, Станкович был хорошим футболистом, он подходит русскому народу по духу, но это не профессия. Если нет результата, то нужно найти кого‑то другого», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

