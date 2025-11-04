Названо имя лучшего игрока «Краснодара» по итогам октября

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев стал лучшим игроком первой команды чёрно-зелёных по итогам октября, сообщает пресс-службы кубанского клуба. В минувшем месяце российский вратарь провёл четыре матча на клубном уровне, не пропустив ни одного гола.

«Станислав Агкацев — лучший игрок октября. Такой выбор сделали вы, чёрно-зелёные! Наш голкипер набрал 23,73% голосов, опередив Виктора Са (15,54%) и Диего Косту (15,37%)», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).