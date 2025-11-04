Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Названо имя лучшего игрока «Краснодара» по итогам октября

Названо имя лучшего игрока «Краснодара» по итогам октября
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев стал лучшим игроком первой команды чёрно-зелёных по итогам октября, сообщает пресс-службы кубанского клуба. В минувшем месяце российский вратарь провёл четыре матча на клубном уровне, не пропустив ни одного гола.

«Станислав Агкацев — лучший игрок октября. Такой выбор сделали вы, чёрно-зелёные! Наш голкипер набрал 23,73% голосов, опередив Виктора Са (15,54%) и Диего Косту (15,37%)», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

